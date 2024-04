Bisceglie Running presenta l’edizione 2024 di “Io corro con te” con una grande novità

La Bisceglie Running presenta l’edizione 2024 della manifestazione sportiva, culturale e sociale “Io corro con te”. Appuntamento è previsto per giovedì 18 aprile alle ore 10 nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi.

Quest’anno “Io corro con te” si svilupperà su due giorni, sabato 11 e domenica 12 maggio. La grande novità è “Io corro con te… e per te”, corsa per persone non vedenti e ipovedenti di sabato 11 maggio con partenza e arrivo dal Porto turistico di Bisceglie e percorso articolato su 9 chilometri lungo la litoranea della città. Si tratta di una corsa unica nel suo genere con atleti e relative guide sportive provenienti da tutta Italia.

I dettagli della manifestazione, che nel 2023 ha accolto 1500 partecipanti, saranno presentati nella conferenza dove sono previsti gli interventi, tra gli altri, del presidente della ASD Bisceglie Running, Mauro Sasso, del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro e del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Io corro con te” è un’iniziativa organizzata dalla ASD Bisceglie Running e patrocinata dal Comune di Bisceglie, con il supporto di Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, Comitato Italiano Paralimpico Regione Puglia, APRP (Associazione Pugliese per la Retinite Pigmentosa), Fispes (Federazione Italiana sport paralimpici e sperimentali), CONI Puglia, Bandiera Lilla, FIDAL Puglia (Federazione Italiana di Atletica Leggera), Bisceglie Approdi, Confcommercio Bisceglie, Pro Loco Bisceglie.