Bisceglie Rugby torna in campo contro Ragusa con le nuove maglie in onore del territorio

Riparte la Serie A femminile di rugby e riparte anche il cammino delle Bees che domenica, ore 10:30, ospiteranno il Ragusa Rugby al “Gustavo Ventura” nel match valido per la prima giornata di ritorno.

La formazione guidata da Sean Hedley aveva chiuso il girone d’andata con una buona prova contro le Spartan Queens Montegranaro, compagine capolista del girone 3. Una prestazione che aveva messo in mostra le qualità ed il carattere di una formazione capace di mettere da parte gli infortuni e gli ostacoli incontrati quest’anno. Sicuramente un nuovo punto da cui partire per programmare questa seconda fase di stagione, che al centro vede la voglia e la determinazione a lasciarsi alle spalle l’ultimo posto in classifica. Per farlo, le Bees dovranno dimenticare quanto accaduto nella prima fase e concentrarsi sui prossimi impegni.

Il primo è già una buona occasione di riscatto poiché il Ragusa si trova proprio davanti alle pugliesi in classifica e una vittoria da parte delle Bees garantirebbe il penultimo posto del raggruppamento. All’andata la sfida finì per 16-10 in favore del Bisceglie Rugby, l’unica vittoria in campionato da parte della formazione pugliese. Nonostante ciò, la compagine siciliana ha accumulato più esperienza rispetto all’andata e ha già dimostrato di poter impensierire qualsiasi formazione del girone 3.

In occasione dell’incontro di domenica il Bisceglie Rugby indosserà la nuova maglia che, attraverso un’importante campagna social, è stata dedicata a Bisceglie e a tutti quei lavoratori che, con orgoglio e dedizione, esaltano le qualità del territorio cittadino. Una bella occasione per valorizzare le bellezze ed i prodotti tipici locali, dimostrando un forte senso di appartenenza e di gratitudine nei confronti della città.