Bisceglie Rugby cerca riscatto in casa contro le Puma Bisenzio

Nuova sfida insidiosa per il Bisceglie Rugby che domenica 19 febbraio, ore 13.30, affronterà allo stadio “Gustavo Ventura” le Puma Bisenzio, formazione attualmente terza nel campionato di Serie A femminile e che arriva a Bisceglie dopo il successo per 34-3 ai danni dell’All Reds Roma nella scorsa giornata.

La squadra ospite ha ampiamente dimostrato il proprio valore in questa stagione con cinque vittorie in campionato e proverà ad imporsi sulle gialloblù, ferme al penultimo posto in classifica con due sole affermazioni su otto partite giocate. Nonostante ciò, le ragazze capitanate da Angelica Passaquindici sono concentrate e determinate a ripetere le belle prestazioni messe in campo contro compagini ben più quotate, con l’obiettivo di regalarsi un’ulteriore soddisfazione dopo un percorso non semplice come quello vissuto quest’anno.

All’andata il match terminò con un netto 49-0 in favore della squadra toscana, adesso è tutto pronto per il secondo atto. Ingresso gratuito al Ventura per accedere all’evento.