Bisceglie ospita al “Ventura” il San Marco, Unione Calcio di scena a Canosa

Tornare a conquistare l’intera posta in palio. Sono questi gli obiettivi di Bisceglie ed Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 5 marzo alle ore 15.00 nel ventunesimo turno del massimo torneo regionale girone A.

I nerazzurri, dopo il ko esterno con il Borgorosso Molfetta, vanno a caccia del bottino pieno nel match del “Ventura” con il San Marco per mantenere la seconda posizione in classifica sperando di rosicchiare qualcosa alla capolista Manfredonia che ospiterà in casa il Corato. La squadra garganica è reduce dalla vittoria casalinga per 3-1 sul Canosa e vuole dare continuità all’acuto interno anche per interrompere l’astinenza di punti in trasferta che dura dall’8 gennaio (successo per 2-0 sulla Vigor Trani). Gli ospiti detengono il quarto peggior attacco del girone 25 gol di cui 12 portano la firma di Salerno. All’andata il Bisceglie si aggiudicò l’incontro grazie al sigillo di De Vivo su rigore.

Alla stessa ora, ma al “San Sabino” di Canosa, toccherà all’Unione Calcio che se la vedrà con la squadra locale rossoblù. Gli azzurri sono reduci dal pareggio interno con il Real Siti e vogliono consolidare il quinto posto in graduatoria. La squadra locale sta attraversando un periodo molto difficile avendo collezionato cinque sconfitte ed un pareggio nelle ultime sei gare. Tra le due squadre vi sono 4 lunghezze di differenza (Unione Calcio 29 contro i 25 del Canosa). Tre gli ex di turno. Si tratta di Manzari, Lorusso e del tecnico Zinfollino. E’ il quarto incontro tra le due squadre tra campionato e coppa. Il bilancio pende a favore del Canosa con tre vittorie in altrettante gare tutte di misura.

Foto: Emmanuele Mastrodonato