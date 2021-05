Bisceglie in campo per l’andata playout, con la Paganese in palio la salvezza

L’ultima gara interna della stagione coincide con il match d’andata dei playout Serie C, girone C, per il Bisceglie Calcio che oggi pomeriggio, fischio d’inizio ore 17.30, ospiterà al “Ventura” la Paganese.

“Sarà una gara ricca di tensioni – esordisce mister Bucaro -. Sia noi che loro ci giocheremo un campionato in due partite. Domani è il primo dei due tempi che si disputeranno in una settimana. Sappiamo benissimo che, sulle due gare, almeno una dobbiamo vincerla e quindi questo ci dà un “vantaggio mentale” ed al contempo siamo a conoscenza che non possiamo gestire la situazione. E’ una gara difficile per entrambe. Noi proveremo a ripetere le prestazioni delle ultime partite giocando con coraggio, sacrificio e la voglia di ribaltare la Paganese”.

“E’ importante la gara di domani così come quella di sabato prossimo – prosegue il tecnico nerazzurro-. Noi, vista la classifica peggiore, siamo obbligati ad aggiudicarci almeno una delle due partite. Giocheremo sia domani che quella di ritorno per cercare di ottenere il massimo in campo. La squadra sta molto bene, non ci saranno Pedrini e Zagaria per squalifica.

“Sono convinto che avremmo avuto la possibilità di raggiungere la salvezza diretta – prosegue Bucaro-. Ci sono state situazioni anche a noi negative che hanno fatto sì che ci giocheremo questi playout ma sono convinto che avremmo potuto ottenere una permanenza tranquilla”.

Che Bisceglie aspettarsi? “Cercheremo di fare la nostra partita, quello che abbiamo provato in queste due settimane che ci portano al match di domani. Proveremo a mettere in campo ciò che sappiamo fare. Queste sono gare particolari conseguentemente non è facile dare un’anteprima e spiegare subito come si evolverà la partita”.

“Le mie sensazioni sono positive – chiosa il mister di Palermo-. Sono convinto che la squadra disputerà una grande partita. Le certezze me le danno gli allenamenti che ho visto e la convinzione che ho visto nei ragazzi. La mia squadra è pronta per disputare una gara così importante. La condizione fisica è buona ma domani conterà molto la testa perché sono partite dove ti giochi un campionato. I playout azzerano tutto. Sono partite non pronosticabili e non sai ciò che può venire fuori. Faremo la nostra partita”.

Il Bisceglie ha conquistato, durante la regular season 30 punti frutto di 7 affermazioni, 9 pareggi e 20 sconfitte. I nerazzurri hanno siglato 28 reti e subite 51. La Paganese invece, ha ottenuto 32 punti collezionando 7 vittorie, 11 pareggi e 18 sconfitte. I ragazzi di Di Napoli sono andati a segno in 26 occasioni subendo 49 gol.

Nerazzurri e campani si ritrovano ad affrontare un playout per la seconda volta nelle ultime tre stagioni. Nelle due partite disputate nella stagione 2018-2019, il Bisceglie fu sconfitto per 2-1 nel match d’andata, vincendo poi il ritorno per 4-3 ed approdando al turno successivo dove fu sconfitta dalla Lucchese. Mister Bucaro dovrà fare a meno degli squalificati Zagaria e Pedrini ma recupera Priola e Vona.

La gara sarà diretta da Marco Vigile di Cosenza il quale sarà coadiuvato da Andrea Niedda e Gianluca D’Elia entrambi di Ozieri. Quarto ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo.