Bisceglie Calcio, col Manfredonia in palio la finalissima regionale

Superato lo scoglio Corato, il secondo ostacolo tra il Bisceglie e l’approdo in serie D si chiama Manfredonia. I nerazzurri infatti, scenderanno in campo domenica 7 maggio al “Miramare” di Manfredonia con fischio d’inizio alle ore 16.30 nel match valevole per la finale del girone A del campionato di Eccellenza Pugliese.

I biscegliesi, che hanno terminato la stagione regolare al secondo posto, hanno un solo risultato a disposizione per staccare il pass per la finalissima regionale ossia aggiudicarsi la contesa nei 90′ o nei 120′. Se dovesse mantenersi il risultato di parità al termine dei tempi supplementari, saranno i sipontini ad approdare all’ultimo turno ed affrontare la vincente della gara tra Gallipoli Calcio ed Ugento.

Si tratta del terzo incontro tra le due squadre in questa annata calcistica. Nei due precedenti vi sono stati due pareggi per 0-0.

Mister Passiatore dovrà fare a meno dello squalificato Stele appiedato per un turno dal Giudice Sportivo.

Manfredonia – Bisceglie sarà diretta da Stefano Laugelli di Casale Monferrato coadiuvato da Francesco Santoro di Taranto e Roberto Nero di Barletta.

Foto: Emmanuele Mastrodonato