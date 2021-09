Bisceglie calcio, tra i pali arriva Gigi Zinfollino

Inizia a delinearsi il parco portieri in casa Bisceglie calcio. Il sodalizio nerazzurro infatti, acquisisce le prestazioni del portiere Giacinto “Gigi” Zinfollino.

Andriese classe 2000, il neo acquisto stellato è cresciuto nelle giovanili del Bari mettendosi in evidenza sia nell’Under 17 sia nella Primavera biancorossa. Nella stagione 2018/19 è passato alla Fidelis Andria, debuttando in serie D, dove ha collezionato 24 presenze e mantenendo la porta inviolata in ben 13 occasioni conquistando la convocazione nella Rappresentativa Nazionale di categoria. Successivamente ha firmato per il Bitonto rimanendoci per due stagioni.

Nella giornata di mercoledì 8 settembre il Bisceglie si è allenato sul sintetico del “Di Liddo” mentre, oggi pomeriggio, giovedì 9, i nerazzurri di Rufini si alleneranno al “Ventura”.

Foto: Ufficio stampa Bisceglie calcio