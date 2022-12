Bisceglie calcio: Carlo Sisto torna a vestire nerazzurro

Terza operazione in entrata per il Bisceglie che ufficializza l’acquisizione delle prestazioni del centrocampista Carlo Sisto. Per il barese classe 2000 si tratta di un ritorno nel sodalizio nerazzurro dopo l’esperienza maturata in serie C quattro stagioni fa.

Sisto ha svolto la trafila nelle giovanili del club biancorosso prima del trasferimento alla Fidelis Andria, dove ha disputato con profitto il campionato Berretti. Nella stagione 2018/19 la sua prima parentesi con il Bisceglie, in serie C, collezionando due presenze in Coppa Italia, oltre all’esordio tra i professionisti (il 26 dicembre 2018, nella trasferta di Cava de’ Tirreni persa 2-0). Successivamente, il neo acquisto stellato, ha indossato la casacca di Fasano, Corigliano in serie D per poi scendere in Eccellenza con la Vigor Trani. Lo scorso anno ha firmato per la Virtus Mola sempre nella “Premier League pugliese” (24 presenze condite da 2 reti). Ha iniziato l’attuale stagione agonistica con l’Unione Sportiva Mola.

A tre operazioni in entrata fanno da contraltare due in uscita. Salutano il Bisceglie Flavio Ferrante passato all’U.S. Mola ed Antonio Marasciulo approdato in prestito all’Arboris Belli (Promozione).

Foto: Ufficio stampa Bisceglie calcio