Bisceglie Calcio, rinforzo a centrocampo con l’acquisto dell’argentino Frezzotti

Nuova operazione in entrata per il Bisceglie che acquisisce le prestazioni del centrocampista argentino Alejando Frezzotti. Classe 1984, è cresciuto nelle giovanili del Lanus ha collezionato diverse presenze nella serie A Argentina con il Club Atl. Temperley, oltre a più di 80 gare nella seconda serie tra le file di Lanus, Chacarita Juniors e Gymnasia La Plate. Il neoacquisto nerazzurro ha militato nei massimi campionati del Cile ed Ecuador indossando le maglie di Sporting Cristal, Deportivo Cuenca, Barcelona Guayaquil, Aucas e Manta, quest’ultima nel 2021/22.

Per Frezzotti si tratta di un ritorno in Italia avendo militato nel Treviso nel 2009 in serie B e, sino a due settimane fa, ha fatto parte del Gymnasia y Tiro di Salta, formazione della terza serie argentina contribuendo al raggiungimento dei play off promozione. L’argentino assisterà al match in programma domenica 13 novembre contro il San Severo in attesa che arrivi il transfer dall’Argentina.

Foto: Ufficio stampa Bisceglie Calcio