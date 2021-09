Bisceglie Calcio, oggi la squadra si presenta alla città

Tempo di presentazione per il Bisceglie Calcio che, oggi, 17 settembre, alle ore 18.30, al “Gustavo Ventura” (lato tribuna) farà conoscere alla città i propri tesserati, le ambizioni ed i programmi per la stagione agonistica 2020/2021 e vedrà i nerazzurri impegnati nel campionato di serie D girone H con la prima giornata in programma domenica 20 settembre.

Una rosa che annovera un mix tra giovani ed esperti con l’obiettivo di mantenere la categoria. Oltre ai giocatori ed allo staff tecnico e sanitario saranno presentati anche i dirigenti del sodalizio nerazzurro.

All’appuntamento, che si terrà nel rispetto delle attuali normative anti-covid, sono invitate le autorità politiche, civili e militari del territorio, unitamente a tifosi e appassionati biscegliesi.