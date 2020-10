Bisceglie calcio, insidiosa trasferta contro la Viterbese nel turno infrasettimanale

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro il Palermo che è tempo di campionato per il Bisceglie. I nerazzurri infatti, scenderanno in campo mercoledì 21 ottobre al “Rocchi” di Viterbo, alle ore 18.30, ospiti della squadra locale della Viterbese nel turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di serie C girone C.

“Non possiamo goderci questo momento positivo che già dobbiamo pensare al prossimo impegno – esordisce mister Vincenzo Bucaro. – Siamo già proiettati alla partita di Viterbo e ci prepariamo per questa gara. La Viterbese è una buona squadra, un gruppo importante per la categoria, un attacco molto forte. Per noi, che abbiamo fatto una infrasettimanale, è un’altra partita nel giro di poche ore che ci dà delle difficoltà. Non sappiamo ancora il modulo, dobbiamo vedere la condizione dei giocatori. Cercheremo di fare il massimo e faremo in modo di recuperare tutte le energie possibile”.

I precedenti non sono ben auguranti per il Bisceglie sempre stato sconfitto al “Rocchi” nelle quattro gare sin disputate. “Sarà una gara difficile sia per noi che per loro – prosegue il tecnico nerazzurro -. Mi auguro che i ragazzi possano ripetere le partite contro Turris, Foggia e Palermo sotto l’aspetto di voglia, intensità, spirito di sacrificio quindi, dobbiamo mettere queste nostre caratteristiche ma andremo a giocarcela in maniera positiva. Inoltre, non escludo un impiego di Sartore dal 1’ per un discorso di turnover. In maniera umile cercheremo di dare fastidio a tutti”.

Nella gara contro il Palermo, il tecnico siciliano ha schierato dal 1’ il portiere Russo artefice di una prestazione egregia. “Spurio e Russo sono due titolari, – chiosa Bucaro-. In base al minutaggio, sceglieremo chi sarà il titolare. Dipende inoltre, da chi giocherà in avanti”.

I padroni di casa sono reduci dalla vittoria esterna per 2-0 contro la Cavese. Tra i padroni di casa, allenati da Agenore Maurizi con un passato vincente nel mondo del futsal, spicca l’ex di turno Toni Markic che ha indossato la maglia nerazzurra dal 2017 al 2019.

Dirigerà il match Filippo Giaccapaglia di Jesi il quale sarà coadiuvato da Massimiliano Bonomo di Milano e Vincenzo Adriano Catucci di Pesaro. Quarto ufficiale Valerio Crezzini di Siena.

Foto: Emmanuele Mastrodonato