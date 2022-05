Bisceglie Calcio fermato sul pari a San Giorgio, la salvezza resta complicata / CLASSIFICA

Si chiude a reti bianche il fondamentale crocevia salvezza del Bisceglie Calcio che, nonostante un ottimo primo tempo, impatta sul campo del San Giorgio e deve accontentarsi di un punto che non modifica la situazione in classifica.

Gara cruciale per entrambe le squadre; mister Tisci conferma lo stesso undici della vittoriosa partita con il Sorrento mentre i padroni di casa schierano dal primo minuto gli ex Raucci e Scalzone. Approccio migliore degli ospiti che, dopo un primo quarto d’ora di studio, si fanno vedere in avanti al 17’ con un rasoterra di Fucci dal limite dell’area ma la conclusione è troppo debole e Bellarosa fa sua la sfera senza problemi. Ben più difficile è l’intervento che il portiere campano deve compiere otto minuti più tardi sulla punizione calciata da Coria, il cui tentativo diretto nel sette è deviato in corner con una parata da applausi. Superata la mezz’ora il San Giorgio esce dal torpore di inizio gara e al 31’ costruisce la prima palla gol con Varela che dai venti metri chiama in causa Martorel, bravo nella circostanza. Nel finale di frazione è sempre il Bisceglie a farsi preferire sul piano del gioco e, a quattro giri di lancette dall’intervallo, occorre un altro intervento di Bellarosa per impedire a Urquijo di trovare l’incornata vincente su un corner calciato da capitan Coletti. Nei minuti rimanenti non accade più nulla e l’arbitro manda le squadre a riposo a reti bianche con gli ospiti, però, decisamente più pimpanti degli avversari nel corso della prima metà di partita.

L’avvio di ripresa arride ai padroni di casa che spingono con veemenza alla ricerca del vantaggio e con Cassese vanno vicini al gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’occasione più ghiotta per il San Giorgio, tuttavia, arriva al 55’ quando Varela colpisce la traversa con un sinistro al volo a colpo sicuro. Il Bisceglie fatica maggiormente nella seconda frazione ma al 72’ sfiora il colpaccio e pareggia il conto dei legni con il neo entrato Sandomenico, il quale al termine di una splendida azione solitaria scocca un violento sinistro che si stampa sulla traversa della porta campana. Nell’ultimo segmento di match la paura di perdere attanaglia le due squadre le quali badano a non scoprirsi troppo per evitare di subire le iniziative avversarie. il tempo restante quindi trascorre senza particolari sussulti e il triplice fischio dell’arbitro sancisce un risultato che probabilmente non accontenta nessuno non modificando la difficile situazione delle due contendenti.

Il punto conquistato consente comunque al Bisceglie di ottenere il secondo risultato utile consecutivo e di salire a quota 33 in classifica. Nel prossimo turno, in programma mercoledì 4 maggio, i nerazzurri si recheranno al “Curlo” di Fasano per il delicatissimo derby il cui fischio d’inizio è previsto alle ore 20.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI SERIE D