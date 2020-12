Bisceglie Calcio, con la Ternana nuovo stop esterno

Secondo stop consecutivo per il Bisceglie Calcio, sconfitto per 3-0 al “Liberati” dalla Ternana nel quattordicesimo turno di campionato.

L’undici anti-fere prevede la difesa a 5, con Pelliccia, Priola, Altobello, Vona e Giron ed il confermato Russo tra i pali. Out lo squalificato Musso, partono dal 1’ anche Vitale, Rocco e Sartore.

Proprio l’attaccante italo brasiliano si rende protagonista al 2’: destro al volo da ottima posizione che centra la traversa piena. Ancora biscegliesi avanti al 4’, questa volta con Sartore versione assist man per Vitale, che al centro dell’area di rigore non impatta in elevazione. All’8’, al primo affondo, la Ternana passa in vantaggio: difesa nerazzurra disallineata, dalla sinistra penetra la sfera che l’ex Partipilo, sul filo del fuorigioco, tocca quel che basta per beffare Russo.

Sbloccato il punteggio, i padroni di casa provano subito a rimpinguare il bottino in un paio di circostanze ed al 13’ sfiorano il bersaglio grosso con Vantaggiato, su cui è provvidenziale la deviazione della retroguardia stellata. Al 27’ Partipilo sfonda sulla destra, scegliendo di servire tra le linee Raicevic, chiuso al momento del tiro. Al 33’ è ancora il numero 23 di casa a divorarsi il raddoppio, piatto destro a tu per tu con Russo che si ritrova la palla tra le braccia.

Dopo 3’ Furlan anticipa Pelliccia e s’invola sulla sinistra arrivando al tiro, Russo respinge. Sotto una pioggia sempre più fitta, la Ternana fiuta il bis che arriva al 40’, con Proietti che di forza supera il diretto marcatore liberando il diagonale, imprendibile per l’estremo ospite. Sussulto biscegliese al 45’ con il destro potente di Rocco che lambisce il palo alla sinistra di Iannarilli.

La ripresa parte con la novità Zagaria, in luogo di Cittadino. Passano 4’ e le fere centrano il tris: assist di Furlan per Partipilo che insacca con facilità di testa sul secondo palo per la personale doppietta. Al 7’ il Bisceglie ci prova su calcio franco con Maimone, Iannarilli si allunga e nega la gioia del gol al centrocampista stellato. Al quarto d’ora mister Ricchetti opta per il doppio cambio richiamando in panchina Vona e Vitale in favore di De Marino e Makota, mentre alla mezz’ora Mansour prende il posto di Sartore. Al 32’ ancora Ternana pericolosa con il solito Partipilo che prova a mettersi in proprio ma il suo sinistro si spegne non di molto sul fondo.

Il match non regala piu’ emozioni con i padroni di casa che si limitano a gestire il triplice vantaggio e portare a casa l’intera posta in palio.

Per il Bisceglie si tratta del quinto ko stagionale e rimane a quota 10 punti.

I nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 9 dicembre al “Partenio” di Avellino per affrontare la squadra di casa nel recupero della terza giornata d’andata del campionato serie C girone C.

TERNANA – BISCEGLIE 3-0 (2-0 pt)

TERNANA: Iannarilli, Defendi (12’ pt Laverone), Boben, Suagher, Mammarella (1’ st Salzano), Damian, Proietti (23’ st Palumbo), Partipilo, Vantaggiato, Furlan (34’ st Torromino), Raicevic (23’ st Paghera). A disp: Vitali, Ferrante Jonathan, Russo Michele, Onesti, Peralta, Bergamelli, Diakité. All. Lucarelli.

BISCEGLIE: Russo Antonio, Giron, Priola, Vona (14’ st De Marino), Cittadino (1’ st Zagaria), Rocco, Pelliccia, Vitale (14’ st Makota), Maimone, Sartore (29’ st Mansour), Altobello. A disp: Sapri, Padulano, Cigliano, Ferrante Claudio, Laraspata, Lauria, Casella, Spurio. All. Ricchetti.

ARBITRO: Filippo Giaccaglia (Jesi); ASSISTENTI: Stefano Galimberti (Seregno), Mattia Regattieri (Finale Emilia); IV: Mario Perri (Roma 1).

MARCATORI: 8’ pt e 4’ st Partipilo (T), 40’ pt Proietti (T)