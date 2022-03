Bisceglie Calcio chiamato a reagire nel match con la Mariglianese

Un ritorno al passato per poter agguantare la salvezza. Si potrebbe descrivere così la settimana del Bisceglie Calcio alla vigilia della decisiva trasferta sul campo della Mariglianese, in programma domani pomeriggio alle ore 15.30 e valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie D.

La sonora sconfitta per 3-0 rimediata nel recupero di mercoledì sul terreno del Nola, in quello che per i nerazzurri era un vero e proprio spareggio in zona playout, ha portato il presidente Racanati ad optare per l’esonero del tecnico Cazzarò e al richiamo in panchina di Danilo Rufini (leggi qui). L’intento del numero uno della società stellata è quello di dare la scossa ad un ambiente che, dopo la vittoria con il Nardò e il buon punto strappato alla capolista Cerignola, sembrava poter guardare con ottimismo alla missione salvezza, obiettivo, invece, maledettamente più lontano dopo le sconfitte con Lavello e Nola che hanno fatto ripiombare il Bisceglie in una zona pericolosissima della graduatoria. I nerazzurri, infatti, conservano un margine di sole tre lunghezze sulla penultima piazza occupata dal Nardò, posizione che a fine stagione significherebbe retrocessione diretta in Eccellenza. A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge il fatto che i neretini hanno disputato ben tre partite in meno dei biscegliesi e che anche una delle altre due squadre alle spalle di Urquiza e compagni, il Brindisi, deve ancora recuperare una partita.

Inutile rimarcare, quindi, l’importanza capitale di questo confronto diretto in terra campana con la Mariglianese, già sconfitta all’andata dai nerazzurri grazie ad una punizione chirurgica di capitan Coletti. La matricola napoletana, al di là dello stop maturato al “Ventura” lo scorso 24 ottobre, ha disputato una stagione decisamente positiva conquistando finora 30 punti, mantenendosi sempre al di fuori della zona calda e fornendo prestazioni di buon livello anche con squadre di caratura decisamente superiore come Nocerina e Casertana con le quali si è imposta nei due derby del girone d’andata. Numeri assolutamente positivi per una formazione alla prima esperienza in Serie D della propria storia ed è proprio l’entusiasmo dei campani l’arma alla quale dovrà prestare attenzione il Bisceglie che, però, potrà contare sul fatto che la gara si disputerà in campo neutro (al “Gobbato” di Pomigliano d’Arco) e a porte chiuse. Gli unici grattacapi per mister Rufini, il quale ha potuto lavorare con quasi tutti gli effettivi nei pochi allenamenti a disposizione, arrivano dalle assenze dell’infortunato Sandomenico e dello squalificato Farinola.

L’incontro tra Mariglianese e Bisceglie sarà diretto da Alessandro Gresia di Piacenza, coadiuvato dagli assistenti Salvatore Nicosia e Alessandro Cassano entrambi provenienti dalla sezione di Saronno e sarà trasmesso sulla pagina Facebook del club campano. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)