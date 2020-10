Basket, rinviato il match di Supercoppa tra Ruvo e Bisceglie

Un ritardo nell’esecuzione del protocollo anti-Covid al PalaColombdo di Ruvo di Puglia è il motivo per il quale l’incontro tra Tecnoswitch Ruvo e Alpha Pharma Lions Basket Bisceglie, valido per la seconda giornata della Supercoppa Centenario Old Wild West, è stato posticipato a giovedì 29 ottobre.

La notizia è giunta nel tardo pomeriggio odierno dal club biscegliese che quindi cambia il suo programma e di conseguenza modifica il calendario degli impegni.