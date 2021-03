Alpha Pharma Bisceglie in campo nel turno infrasettimanale contro Salerno

Impegno infrasettimanale per l’Alpha Pharma Bisceglie, di scena questa sera (ore 20.30) al PalaDolmen contro la Virtus Arechi Salerno, match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, girone D, di Basket.

Serve una scossa in casa biscegliese per ritrovare il passo giusto in una stagione partita sotto buoni auspici e con la voglia di recitare un ruolo da protagonisti, ma caratterizzata da alti e bassi. L’obiettivo è ripartire di slancio dopo un periodo negativo che ha caratterizzato le ultime uscite del roster allenato da coach Marinelli. Servirà una partita coraggiosa provando a scalfire le certezze tattiche del gruppo campano che giungerà nella città dei Dolmen. Dopo il ko di Pozzuoli la reazione è un imperativo per i Lions in modo da riprendere la marcia in campionato. Squadre appaiate in quarta posizione a quota 18 punti in compagnia di Ruvo.

Alpha Pharma Bisceglie e Virtus Arechi Salerno sarà diretta da Diego Secchieri di Venezia e Alberto Rizzi di Trissino (Vicenza).

Foto: Sara Angiolino