A Bisceglie arriva la fase regionale della Coppa Italia di Tennistavolo

Bisceglie ospita per la prima volta la fase regionale della Coppa Italia di Tennistavolo, domenica 26 marzo a partire dalle 9:00 al PalaDolmen con ingresso gratuito.

Sono 15 le squadre provenienti da tutta la Puglia si contendono il trofeo e la promozione diretta in serie C1. Un evento importante a livello sportivo per la città, fortemente voluto dalla ASD Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie, che si conferma in costante crescita nella promozione di uno sport apprezzato da tanti ma ancora troppo poco considerato.

“Le finali regionali di Coppa Italia sono un ulteriore tassello nel nostro lavoro quotidiano al servizio del TennisTavolo – le parole di Giuseppe Dell’Olio, presidente della Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie –. Questo sport è cresciuto molto negli ultimi anni e tanti giovani e giovanissimi biscegliesi hanno iniziato a praticarlo. Siamo impegnati in tanti progetti in questo senso, soprattutto nelle scuole con i PON e l’iniziativa ‘Racchette in classe’, per avvicinare anche i più piccoli al ping pong”.

Domenica 26 marzo sarà quindi una grande festa al PalaDolmen con ingresso libero e gratuito per assistere ad un vero e proprio spettacolo.

“Non solo sport, spazio anche alle eccellenze del territorio con l’Associazione Pasticcerie Storiche ‘Il sospiro di Bisceglie’ e Mastrototaro Food che porteranno le tipicità di Bisceglie. Un grazie a loro e all’Amministrazione comunale che ha sostenuto e patrocinato le Fasi regionali di Coppa Italia di TennisTavolo, dimostrando di tenere molto alla promozione di questo sport”, conclude il presidente Dell’Olio.