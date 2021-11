Violenza in discoteca, riunito a Bisceglie comitato ordine sicurezza pubblica

Si è riunito nel pomeriggio odierno nel Palazzo del Governo a Barletta il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiamato ad esaminare un nuovo episodio di violenza sul territorio, a pochi giorni di distanza dall’omicidio Lasala a Barletta, verificatosi questa volta in una nota discoteca a Bisceglie con il ferimento di un giovane a seguito di un litigio per futili motivi (leggi qui).

All’incontro, presieduto dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia (il Questore Roberto Pellicone, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Alessandro Andrei ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Mercurino Mattiace), il Presidente della Provincia Bernardo Lodispoto, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Domenico De Pinto ed il Commissario Straordinario della Asl Bt Alessandro Delle Donne.

Mentre è in corso un’intensa e concreta attività investigativa ad opera dei Carabinieri, sarà intransigente e rigorosa l’attività di verifica sull’effettiva sussistenza delle condizioni di sicurezza della struttura interessata dall’episodio.

Nel contempo è stata pianificata una meticolosa ed intensa azione di contrasto in modalità interforze ad opera delle Forze di Polizia nei locali di intrattenimento maggiormente frequentati del territorio e la Prefettura è in procinto di varare, unitamente agli organi tecnici, un’iniziativa con le associazioni di categoria dei locali di intrattenimento per rafforzare le misure sul rispetto delle condizioni di sicurezza all’interno delle predette strutture.

Questo ulteriore episodio di violenza verificatosi sul territorio ripropone ancora una volta la necessità di prevenire e contrastare ogni forma di devianza giovanile attraverso iniziative di formazione ed informazione rivolte alle famiglie ed agli studenti, con l’apporto di tutte le componenti socio-economico-istituzionali del territorio (Regione Puglia, Provincia, Comuni, Asl, mondo della scuola ed associazionismo).

In questo senso, partirà nei prossimi giorni proprio da Bisceglie (in occasione di un evento sportivo all’insegna della legalità) un tour di presentazione del progetto “Testimoni di Legalità Attiva”, promosso dalla Prefettura d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e rivolto agli studenti, che si propone di stimolare i giovani ed il mondo della scuola invitandoli a gareggiare producendo elaborati sui temi della legalità, della giustizia, della libertà e della cittadinanza attiva nelle sue molteplici espressioni.

“Ringrazio il Prefetto Valiante per aver convocato tempestivamente il Comitato, così come auspicato, dando un ulteriore segnale di attenzione e vicinanza al territorio e di presenza dello Stato”, ha sottolineato il Sindaco Angarano. “Il vertice è servito ad analizzare il fenomeno della crescente violenza tra giovani e a valutare misure da attuare per fronteggiare il problema e dare una risposta immediata e concreta. Il Prefetto ha condiviso la necessità di assicurare un’ulteriore intensificazione dei controlli anche in modalità interforze. Abbiamo discusso, inoltre, di un protocollo, sul quale eravamo già al lavoro insieme alla Prefettura, che impegni ulteriormente Istituzioni e gestori dei locali in azioni che garantiscano maggiore sicurezza. Il problema richiede inoltre una vera e propria rete che agisca su tutti i fronti, partendo da quello sociale. Per questo si è condivisa la necessità di un potenziamento dei piani d’ambito per la prevenzione e il contrasto del disagio sociale, favorendo l’inclusione attraverso il coordinamento di attività di formazione, informazione e presa in carico delle situazioni critiche”.