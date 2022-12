Turismo, Sergio Silvestris incontra operatori e cittadini: “Tante idee per rilanciare il settore”

Un’occasione di confronto partecipata, costruttiva e proficua: Sergio Silvestris ha incontrato operatori del settore e cittadini per discutere delle possibilità di crescita della nostra città sul fronte turistico. Numerosi i ristoratori, gestori di b&b e professionisti nell’ambito turistico intervenuti per condividere idee con l’obiettivo comune di rendere Bisceglie una meta per le vacanze accogliente e appetibile trecentosessanta cinque giorni l’anno.

Tra le proposte più innovative, anche quella di una “card” da fornire ai visitatori già in fase di prenotazione dell’alloggio: un pass che renda più semplice e completa la propria vacanza a Bisceglie, con la possibilità di ottenere sconti specifici presso ristoranti e attività commerciali cittadine, di usare liberamente e con facilità i mezzi pubblici e di accedere a servizi esclusivi come visite guidate e degustazioni.

«Quello che è emerso dal confronto con operatori e cittadini è la necessità di offrire una proposta turistica organica, concertata e integrata, che faciliti la vita ai turisti che vengono da noi. Possiamo farlo, ad esempio, creando un unico portale online che contenga tutte le informazioni necessarie a pianificare la propria vacanza e con l’organizzazione di un info-point turistico aperto tutto l’anno», spiega Sergio Silvestris a margine dell’incontro pubblico. «Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti per contribuire alla scrittura di un programma realmente condiviso che renda il turismo centrale per lo sviluppo di Bisceglie nei prossimi anni».