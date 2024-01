Tre punti all’ordine del giorno per il primo Consiglio Comunale del 2024

È convocato il primo Consiglio Comunale del 2024 a Bisceglie, previsto nella sala consiliare On. Prof. Giovanni Battista Bruni per oggi, 25 Gennaio alle ore 17:30 in 1^ convocazione ed il giorno 29 Gennaio 2023 alle ore 17:30 in 2^ convocazione, per la trattazione tre punti all’ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONE ASSENZA DI OSSERVAZIONI E/O PROPOSTE DI INTEGRAZIONE ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2024/2026



2. ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (NADUP) PER IL TRIENNIO 2024-2026



3. D.M.I. 22 DICEMBRE 2023 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2024. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO FINO AL 15 MARZO 2024. ATTO DI INDIRIZZO

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it