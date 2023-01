Spina: “Tre priorità nel nostro programma dimenticate dalla coalizione della Svolta”

“Ecco tre grandi obiettivi completamente falliti e dimenticati dalla Svolta di Angarano e Silvestris, che moduleremo nel programma della nostra coalizione: 1) acqua gratis agli agricoltori. 2) ZES per rilanciare imprese e lavoro. 3) riportare i grandi eventi a Bisceglie“, parte così la nota redatta dal consigliere comunale Francesco Spina, candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di maggio.

“Si tratta di obiettivi semplici e facilmente realizzabili: col riuso delle acque reflue, progetto finanziato e lasciato dalla precedente amministrazione Spina ‘chiavi in mano’ ad Angarano-Silvestris, gli agricoltori potranno ricevere gratis l’acqua ‘depurata’ idonea per l’uso nelle campagne. Con la ZES (zona economica speciale) a Bisceglie, secondo le possibilità individuate nel recente convegno tenutosi a Bisceglie con il Commissario Straordinario della ZES, potranno favorirsi nuovi insediamenti di aziende anche di livello nazionale con enormi spazi lavorativi concreti e non falsamente promessi come i famosi 5000 posti di lavoro ‘truffa’ promessi in campagna elettorale da Angarano e i suoi soci – scrive Spina – Per i grandi eventi, da Battiti Live ai grandi concerti (come Tiziano Ferro, Jovanotti, Cocciante, Mario Biondi, Lucio Dalla, Francesco De Gregori B.B. king sono solo alcuni dei nomi degli scorsi anni a Bisceglie durante le precedenti amministrazioni Spina) alle rassegne (festival del Jazz, festival del mediterraneo, ecc…) che hanno caratterizzato Bisceglie negli anni precedenti al fallimento della ‘Svolta’, già dall’estate prossima ci preoccuperemo di vivacizzare il desolante programma estivo biscegliese degli ultimi anni e di restituire a Bisceglie il ruolo centrale nella vita artistica e culturale pugliese”, conclude nella nota l’avvocato Spina.