Spina: “Su proposta di Bisceglie Rinasce la Cittadella dello Sport si farà”

“L’avevamo detto, l’abbiamo fatto. La Cittadella dello Sport “avv. Pompeo di Terlizzi” ora non è solo promessa elettorale, ma grazie a “Bisceglie Rinasce”, è già una realtà amministrativa”. A dichiararlo è Francesco Spina, candidato alle Comunali 2023.

“Durante l’ultimo consiglio comunale, i gruppi consiliari “Nel Modo Giusto” e “Difendiamo Bisceglie”, firmatari Giorgia Preziosa, Angela di Gregorio e Francesco Spina, hanno proposto l’emendamento di modifica della programmazione di bilancio (DUP) presentata da Angarano per inserire e, quindi, per realizzare già dal 2023 la Cittadella dello Sport, finanziata dal lascito generoso dell’avv. Pompeo Di Terlizzi. Il “DUP” (documento unico di programmazione) presentato da Angarano, purtroppo, non conteneva, nell’ambito del suo piano tassativo delle opere pubbliche realizzabili, questo importante punto programmatico, che fa peraltro parte degli obiettivi strategici già preannunciati da “Bisceglie Rinasce”. Per fortuna, su nostro invito – prosegue la nota – l’emendamento è stato accolto anche dalla maggioranza ed è stato poi votato all’unanimità, con un esempio positivo dato dalla politica più pulita e propositiva che i nostri gruppi di opposizione proponenti, unitamente alle altre minoranze e alla maggioranza che hanno recepito senza preclusioni, hanno saputo interpretare”.

“La Cittadella dello Sport potrà farsi – spiega Spina – nella zona già destinata a strutture sportive nel PRG, con le modalità, quindi, già illustrate da “Bisceglie Rinasce” durante la recente conferenza programmatica tenutasi a Villa Ciardi. Infatti, il dirigente competente, nel suo parere, ha precluso, per ovvie ragioni economiche e tecniche, che si possa realizzare quest’intervento nelle zone agricole, indicate dalla Svolta che fa capo a Silvestris, sulla direttrice Bisceglie-Corato. La Cittadella dello Sport sarà importante fattore di sano sviluppo dei giovani, di aggregazione sociale e anche di sostegno anche economico agli sportivi e alle tante associazioni sportive della città, lasciate allo sbando negli ultimi anni. “Bisceglie Rinasce” – conclude nella sua nota Francesco Spina – fin da questi primi esordi programmatici, si sta dimostrando forza seria, propositiva e pronta a governare con idee chiare ed efficaci per far riprendere a Bisceglie il percorso di progresso interrottosi in questi ultimi anni”.