Spina, stasera incontro con candidati e simpatizzanti in vista del ballottaggio

“Si riparte con la coalizione in vantaggio di 4 punti percentuale. Questa sera, mercoledì 17 maggio, con inizio alle 19, il candidato sindaco per la coalizione Bisceglie Rinasce, Francesco Spina, incontrerà i candidati e i simpatizzanti presso Villa Ciardi. Al primo turno – si legge nella nota diffusa da Francesco Spina – la coalizione ha conseguito il 38,4% contro il 34,7% della coalizione di Angarano. Basterebbe riportare gli stessi elettori il 28 e 29 maggio, con una scheda elettorale che sarà molto più semplice e che non presenterà quindi i pericoli di confusione, brogli e voto disgiunto, per vincere agevolmente il ballottaggio“.

“In questi giorni occorre spiegare ai cittadini che dopo questo voto non si potrà tornare indietro. Siamo a un bivio che determinerà in modo irreversibile il futuro della città e dei nostri giovani. Da una parte le bugie e il nulla di Angarano e del suo manovratore Silvestris – conclude Spina – dall’altra una squadra pronta a lavorare per rilanciare immediatamente la città con concretezza e generosità verso i cittadini”.