Alberto De Toma nuovo segretario dei Giovani Democratici Bat

È il biscegliese Alberto De Toma il nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici della BAT.

Ventitré anni, laureando in Giurisprudenza, De Toma ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale dei giovani e come candidato alle ultime elezioni comunali è risultato il giovane più suffragato.

De Toma è stato eletto all’unanimità per acclamazione dall’Assemblea dei delegati. “Ringrazio tutte le ragazze e i ragazzi che hanno condiviso con me questo percorso – ha dichiarato De Toma – e che hanno visto in me la figura idonea ad incarnare il cambiamento a gran voce richiesto dai giovani di questa provincia”.

Non è certamente mancato il sostegno e gli auguri di buon lavoro dai massimi esponenti provinciali del PD ovvero Filippo Caracciolo (capogruppo PD in consiglio regionale) e Lorenzo Marchio (segretario provinciale PD).