Spina: “Popolo biscegliese mi ha abbracciato in una grande festa di demorcazia”

«Il popolo biscegliese mi ha abbracciato in una grande festa di democrazia capace di regalare grandi emozioni. Non si vedeva da anni tanta gente ad un comizio, inchiodata ad ascoltare per oltre un’ora i programmi relativi alla presentazione di una candidatura». Così Francesco Spina, candidato Sindaco per la coalizione Bisceglie Rinasce al termine del comizio inaugurale della sua campagna elettorale in piazzetta San Francesco.

«È stata un’emozione fortissima – commenta Spina – vedere questo bagno di folla e tante persone piangere di commozione. Significa essere riuscito a trasmettere con il cuore il senso di questo nuovo impegno, con una squadra di amici esperti e tantissimi giovani: forse la nostra ultima campagna elettorale, perché è giusto che il futuro appartenga ai giovani che sapranno democraticamente affermarsi per i loro meriti politici ed etici e per la loro passione. Un impegno, il nostro, che dovrà servire a dare un futuro alla nostra comunità, smarrita dopo 5 anni di degrado e disastri e a debellare l’affarismo e la cattiveria politica e amministrativa che si annida e che manovra alle spalle di Angarano e della cosiddetta Svolta».