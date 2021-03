Spina: “Commercianti e attività produttive presi in giro per l’ennesima volta”

“Dopo tre anni, Angarano rinnova le ‘cambiali protestate’ verso i commercianti, le attività produttive e i cittadini. Ancora impegni e le solite parole: ‘faremo’, ‘vedremo’, ‘ci impegneremo’, ‘sosterremo’. Nessuno di quelli che gli stanno vicino osano risvegliarlo e ricordargli che il suo mandato si avvia alla fase finale e che nessuno lo sosterrà per una sua eventuale ricandidatura”. Questo è quanto sostiene il consigliere comunale di opposizione, Francesco Spina, a pochi giorni dal prossimo consiglio comunale.

“Ancora una volta soltanto chiacchiere, bugie e prese in giro della buona fede dei cittadini che gli hanno creduto. Qualche giorno fa, in giunta – afferma Spina – ha approvato la sua manovra di bilancio. Lacrime e sangue per i cittadini: aumenti di tasse e tariffe e, soprattutto, nessun sostegno nel bilancio per commercianti e attività produttive. A Bisceglie, dopo 20 anni di grandi amministrazioni, poteva capitare un sindaco incapace; ma che peccato hanno commesso i biscegliesi per meritarsi un sindaco oltre che incapace anche carico a chiacchiere?”

“Angarano, un pizzico di onestà intellettuale – conclude Francesco Spina – almeno in questo momento di clamoroso fallimento delle politiche locali in ogni campo (dalle misure anti Covid al resto), i biscegliesi lo meritavano o no da colui che è stato premiato per rappresentare la città?”