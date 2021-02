Spina: “Angarano aveva annunciato rivoluzione trasporto locale, abbiamo avuto peggioramento”

“Angarano & c. avevano annunciato, con tanto di spocchia polemica, la partecipazione a bandi e progetti che avrebbero rivoluzionato il trasporto locale. Per tutta risposta abbiamo avuto il peggioramento del servizio”. A dichiararlo è il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“La sua soppressione addirittura per molti mesi del 2020 – continua – senza restituzione del prezzo degli abbonamenti e ora, dulcis in fundo, la estromissione della nostra città da ogni forma di finanziamento per rinnovare le nostre circolari, che siamo costretti a noleggiare facendo lavorare personale non biscegliese alla faccia dei 5000 posti di lavoro promessi”.

“Angarano è purtroppo tra quei politici patologicamente bugiardi, che anche volendo non riesce mai a dire la verità o a mantenere la parola data. Insomma, mentre prima Bisceglie era sempre il Comune che intercettava i finanziamenti e faceva opere pubbliche con fondi regionali, ora Trani ci ha superato e surclassato grazie agli “svoltisti”, tanto cattivi nelle denunce contro la mia amministrazione – conclude Francesco Spina – e nei giochi di palazzo, quanto incapaci nel rispettare i cittadini e governare la città”.