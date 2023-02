Spazio Civico: “Due nostre proposte sono state accolte dall’Amministrazione Comunale”

“Prendiamo positivamente atto che due nostre proposte sono state recentemente accolte dall’Amministrazione Comunale in carica”. Lo dichiara Leonardo Di Molfetta, portavoce di Spazio Civico Bisceglie.

“La prima, del 5 febbraio scorso, riguardava la richiesta di un incontro di illustrazione del PUG al fine di incentivare la partecipazione della collettività a quello che è il più importante strumento di programmazione e governo della città. L’Amministrazione Comunale ha organizzato tale incontro giovedì 23 febbraio alle ore 17.00 a Palazzo Tupputi”.

“La seconda, del 14 febbraio scorso, riguardava la richiesta, tra le varie, di ‘zone 30 km/h’ al fine di aumentare la sicurezza dei passanti e ridurre l’impatto ambientale dei veicoli a motore termico. L’Amministrazione Comunale ha, con Ordinanza n. 20 del 17/2/2023, ridotto il limite di velocità a 30km orari in diverse strade biscegliesi, soprattutto vicino ai plessi scolastici. Ribadiamo che, senza appositi controlli (o dispositivi di controllo), tale limitazione rimarrà un mero esercizio di scrittura amministrativa soggetta a trasgressioni, esattamente come accade col divieto di abbandono delle deiezioni canine spesso disatteso in quanto privo di controlli e sanzioni”.