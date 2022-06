Sostituzione vice segretario, maggioranza replica a Spina: “È stato Comune a chiederla”

“Contrariamente a quanto afferma il consigliere Spina, parlando impropriamente di ‘sospensione da parte della Prefettura’, è stato il Comune di Bisceglie a chiedere all’Albo dei segretari Comunali e Provinciali la sostituzione temporanea del vice Segretario Generale del Comune di Bisceglie, Angelo Pedone, per i soli giorni del 7 e 9 giugno, date del consiglio comunale che all’ordine del giorno prevede l’esame e l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021”. Ad affermarlo in una nota congiunta sono gli assessori Consiglio, Storelli, Rigante, Lorusso, Bianco, Naglieri e Parisi, insieme al sindaco Angelantonio Angarano, replicando così alle accuse del consigliere di minoranza Spina (LEGGI QUI).

“L’Albo dei segretari ha risposto positivamente alla richiesta del Comune. Una procedura del tutto normale e trasparente spacciata dal Consigliere Spina, con i suoi risaputi ricami capziosi, come manovre illegali che lui, da provetto Sherlock Holmes, avrebbe scoperto. Castelli in aria belli e buoni. Una presa in giro quotidiana e costante. Mai la storia di Bisceglie aveva conosciuto un modo di fare opposizione così basso, squalificante e soprattutto orientato solo ed esclusivamente all’interesse personal-elettorale e non certo al bene della Città”, si legge nella nota.

“Una escalation (quella di Spina, ndr) di calunnie infamanti, mistificazioni becere e bugie quotidiane, senza rispetto per nessuno, neanche per le Istituzioni. Tutto per racimolare qualche voto. Che modo squallido di fare politica”, chiosano dalla maggioranza.