Sopralluogo area mercato via San Martino, Angarano: “Più è fatto, passo avanti per Comunità”

“Abbiamo effettuato un sopralluogo al cantiere della nuova area polifunzionale di via San Martino, ampia e attrezzata, sia con mercato coperto che con un piazzale molto spazioso per i posteggi scoperti”. Lo ha riferito nella serata di ieri il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

Il Primo cittadino continua nella sua nota, “E poi ovviamente servizi igienici illuminazione idonea a breve saranno piantati gli alberi. Il più è fatto, i lavori sono in via di completamento. Mancano solo gli ultimi interventi e finalmente potremo cominciare ad utilizzarla. Sarà un altro bel passo avanti per la nostra Comunità”.