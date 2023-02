Sicurezza, Arena a Silvestris: “Le nostre proposte ignorate dai tuoi assessori e dai tuoi consiglieri”

“Caro Sergio, un grande “ben svegliato“… a te, ai consiglieri comunali di maggioranza eletti nelle tue liste, ai tuoi assessori. Avete governato la città per 13 degli ultimi 17 anni e ora vi accorgete delle piazze di spaccio e del dilagare della criminalità”. Parte con queste parole la nota Vincenzo Arena di Libera il Futuro in relazione al forum sulla legalità organizzato da Sergio Silvestris, candidato alla primarie del 12 marzo.

“Ti segnalo che, in data 28 luglio 2021, anche i tuoi consiglieri di maggioranza hanno approvato una mozione, promossa da Enzo Amendolagine e che ho contribuito a scrivere – ricorda – per la convocazione di una conferenza di servizi, entro 40 giorni, per la predisposizione di un piano comunale sulla sicurezza urbana. Conferenza mai convocata!”.

“Ti segnalo anche che alcune proposte sulla sicurezza urbana, analoghe a quelle che avanzi con efficacia comunicativa – stranamente solo sotto elezioni – sono state inviate dal sottoscritto con Pec in data 29 settembre 2021, in vista della fantomatica Conferenza di servizi mai convocata, a Segretario generale, Presidente del consiglio e Sindaco con preghiera di diffusione a consiglieri e assessori. Le proposte sono state inviate anche a tutti gli organi di stampa e sono pubbliche.



Proponevamo con Libera il futuro:

– la mappatura delle aree e dei quartieri più

esposti ai fenomeni di criminalità diffusa;

– la messa in opera di flussi di scambio informativo georeferenziato fra Polizia locale, Carabinieri,

Polizia di stato e Finanza sull’andamento della delittuosità e dello street crime;

– l’attivazione di strumenti digitali e punti di raccolta fisici per segnalazioni anonime delle situazioni di

illegalità e l’istituzione di uno sportello antiracket;

– l’organizzazione di una rete di volontari (assistenti civici) per la salvaguardia del decoro urbano e delle

aree abbandonate e degradate, delle aree verdi e dei parchi;

– la mappatura e lo sgombero delle non corrette occupazioni di suolo pubblico e delle occupazioni abusive degli immobili comunali;

– l’attivazione di un servizio integrato, coordinato dal Prefetto, del monitoraggio della vendita abusiva di prodotti e dello smaltimento di rifiuti fuori dai requisiti igienici, sanitari e ambientali;

– il recupero di spazi urbani a fini sociali e di aggregazione;

– la creazione di aree pedonali (ad esempio nell’intera zona del Centro Storico) più facilmente presidiabili

e controllabili, anche attraverso l’insediamento di presidi della polizia locale e delle forze dell’ordine.



“Da parte del tuo vicesindaco e dei tuoi assessori nessuna risposta. Il presidente della Commissione sicurezza è stato eletto nelle tue liste, ma anche da quelle parti silenzio assoluto. Cari Sergio e amici – conclude Arena – vale per questo e per mille altri temi: le idee vanno supportate dalla credibilità e dell’autorevolezza di chi le propone. Siete al governo della città da anni: promesse elettorali a parte, avreste dovuto fare (e di tempo ne avete avuto), perché a dire è facile. E la città vuole azioni concrete, non cantastorie”.