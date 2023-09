Scuole, Angarano: “Erogati buoni libro, refezione scolastica partirà regolarmente”

“In questi giorni stiamo continuando a lavorare intensamente per le scuole. Vi aggiorno su diverse attività delle quali mi avete chiesto informazioni nei giorni scorsi”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“In queste ore sono stati erogati agli aventi diritto i buoni libro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici”.

“Il servizio di refezione scolastica partirà regolarmente il 2 ottobre. Nel frattempo – continua il primo cittadino – le iscrizioni al servizio saranno riaperte dalle ore 23:59 del 24 settembre 2023 fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2024. Trovate tutte le informazioni sul sito del Comune di Bisceglie”.

“Continuano gli interventi per il rifacimento delle strisce pedonali nei pressi di tutte le scuole cittadine. Un ringraziamento ai funzionari e ai dipendenti della Ripartizione Socioculturale e dell’Ufficio Tecnico che stanno seguendo queste operazioni con professionalità e dedizione. Ciò si tramuta – conclude Angarano – in servizi utili alla cittadinanza e alle famiglie che possono vivere con maggiore serenità il rientro in classe dei propri figli”.