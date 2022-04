Scomparsa Di Corrado, Sindaco Angarano: “La sua stella continuerà a brillare per sempre”

“La scomparsa di Franco Di Corrado rende triste questa giornata per noi biscegliesi, amanti dello sport ma anche semplici cittadini. Ci lascia una colonna del Bisceglie Calcio, sia in campo che fuori, giocatore talentuoso e generoso, “bandiera” come non ne esistono più; allenatore sapiente e maestro di vita che ha insegnato calcio a tanti ragazzi per i quali ha costituito un esempio da seguire; vicino al Club anche nei momenti difficili, come l’annata ‘98-99 dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie C2. Persona corretta, ben voluta e stimata anche fuori dall’ambiente calcistico, professionale nel suo lavoro da vigile urbano dopo la carriera da calciatore”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Ciao Franco, ci mancherai. La tua stella continuerà a brillare per sempre nella storia del Bisceglie Calcio come la stella bianca sul petto della maglia nerazzurra. Le nostre sentite condoglianze alla famiglia”, conclude il primo cittadino di Bisceglie.