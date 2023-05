Rosalia Sette passa dalla lista “NOI” a “UDC” e al ballottaggio sosterrà Francesco Spina

“La coordinatrice cittadina dell’UDC Loredana Acquaviva ha comunicato che l’ex assessore della giunta Angarano Rosalia Sette, candidata al primo turno con la lista “NOI” , aderisce durante questo turno di ballottaggio all’UDC e aiuterà quale vice-coordinatrice cittadina la stessa Loredana Acquaviva a sostenere gli ultimi giorni di campagna elettorale a favore del candidato sindaco Francesco Spina”. E’ lo stesso candidato sindaco della lista Bisceglie Rinasce a renderlo noto.

“Loredana Acquaviva ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’adesione di Rosalia Sette, a cui la lega una bellissima amicizia, e ha confermato tutto l’impegno dell’UDC in questi ultimi giorni di campagna elettorale, in cui l’esperienza, la personalità e la capacità politica di Francesco Spina porteranno sicuramente alla vittoria della bella coalizione Bisceglie Rinasce il 28 e 29 maggio”.

“E’ difficile e spiegare una scelta così sofferta e controversa – dichiara Rosalia Sette – che passa per l’analisi di sentimenti contrastanti come l’affetto, la stima e la lealtà, però voglio provarci”. E’ stata una campagna elettorale anomala e per certi versi frammentata, fatta di parole non dette, di accordi sotto banco e di mezze verità ho creduto alla favola della partecipazione, del gruppo e del gioco di squadra. Un amico mi ha detto, la tua visione della politica è utopica, tu sei troppo buona per questo ambiente, forse è vero, ho creduto nel valore del rispetto, dell’amicizia e della lealtà che da parte mia non è mai mancata, tanto da farmi salire si palchi e farmi bandiera di uno modo “sano” di concepire la politica”.

“La realtà cruda e vera è che tutti quei valori sono solo facciata uno show che contrappone i buoni ai cattivi, il bene al male, ma il concetto di fondo, quel rumore sottile di sottofondo che tutti facciamo finta di non sentire, è che in politica non ci sono valori ma solo obiettivi – continua la Sette – e che per raggiungerli tutti sono disposti a tutto. In questa scelta molto sofferta, non mi arrendo all’evidenza, ma scelgo una strada che in maniera lucida e senza fronzoli mi prospetta l’opportunità di emergere in un contesto partitico, ricongiungendomi alla persona che, nonostante le parti contrapposte, non ha mai smesso di essere amica, sincera e schietta, a volte critica come un amico sincero deve fare. Mi ricongiungo a Loredana principalmente per affinità intellettiva e soprattutto perché l’intento di provare a migliorare le cose è sempre vivo e presente. Porteremo insieme e costruiremo il progetto moderato dell’UDC che oggi appoggia e sostiene il candidato Sindaco Francesco Spina”.

“Non so bene dove questa strada mi porterà – dichiara – sono solo sicura di una cosa, la mia volontà, i miei principi sono sempre gli stessi operare per la città e per il bene comune, non mi sono state promesse posizioni o orpelli di sorta, mi viene solo consegnata oggi una cassetta degli attrezzi per costruire in un contesto altamente competitivo ma che almeno non finge di essere la famiglia del Mulino Bianco. La politica è così, ma può anche essere diversa dipende da come usi gli attrezzi in quella cassetta… La domanda ricorrente che ogni elettore oggi deve porsi è: sto scegliendo fra i buoni ed i cattivi? O sto scegliendo tra chi millanta a chiacchiere partecipazione e trasparenza e chi invece non fa segreto della determinazione che il governo di un paese richiede. Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli”.

“Siccome sono sempre molto autoironica, sono certa che Francesco coglierà l’invito a cambiare il registro del messaggio che lancia. Ho scelto di provare a scrivere una storia diversa, ora ho la carta e la penna per poterlo fare.” Per Francesco Spina si tratta dell’ennesima conferma che la correttezza e l’aspetto umano dei candidati in campo faranno la differenza al di là delle logiche di gestione del potere che caratterizzano la condotta politica di Angarano. Rosalia Sette ha sempre dimostrato, pur nel duro confronto politico, rigore amministrativo e capacità manageriali. Tutte le persone più vicine al mio avversario lo hanno lasciato quando era ed è’ nel ruolo e potere di sindaco; durante le campagne elettorali le maschere cadono e ognuno mette se stesso in evidenza con tutti i suoi pregi ed eventuali difetti. In questa campagna elettorale il fattore umano sarà determinante – conclude Rosalia Sette – oltre alle capacità amministrative e politiche dei candidati. Io sarò sempre me stesso e nessuno potrà mai rimanere deluso dagli aspetti umani e dalla correttezza dei rapporti personali e politici, pur nelle differenze reciproche, che hanno sempre ispirato la mia condotta di vita. La verità prevale sempre sulla menzogna. Le facce vere prevalgono sempre sulle maschere di ipocrisia. Ora pensiamo tutti insieme a vincere le elezioni per far rinascere Bisceglie, per il bene di Bisceglie”.