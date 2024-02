Rifiuti e controlli su attività commerciali, Preziosa: “Chiesti chiarimenti all’amministrazione”

In data 16 febbraio 2024, in rappresentanza del gruppo politico #nelmodogiusto, la consigliera comunale d’opposizione Giorgia Preziosa ha inviato al segretario generale del comune di Bisceglie una nota per chiedere chiarimenti in merito alla situazione relativa alla gestione dei rifiuti e ai controlli che in questi ultimi giorni stanno interessando le attività commerciali.

“Operatori dell’azienda che gestisce la raccolta rifiuti stanno svolgendo attività di presa visione e accertamento in merito al corretto conferimento dei rifiuti da parte delle attività commerciali”, scrive Preziosa. “Sicuramente il controllo è legittimo, ma la mia titubanza nasce da un dato di fatto lampante ed evidente: i controlli sul giusto conferimento sono effettuati anche nei confronti di chi esercita attività di vendita in maniera diversa?”.

“I commercianti già colpiti dalla crisi generale possono essere colpevolizzati rispetto a soggetti che vendono prodotti in ogni angolo e in ogni dove della città senza pagare le tasse dovute e occupando spazi pubblici?”, domanda la consigliera d’opposizione. “In questo caso come si giustifica il mancato controllo? Attività politica e amministrativa in questo caso cooperano per garantire alla città un corretto svolgimento delle attività? Cooperano per uno sviluppo dell’economia?”.