Referendum, seggi della “Monterisi” trasferiti nel plesso di “via Fani” / DETTAGLI

Data l’inagibilità della scuola media “Riccardo Monterisi” di Bisceglie per via di lavori che stanno interessando l’intero edificio, gli elettori assegnati alle sezioni elettorali n. 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 e 46 potranno esercitare il loro diritto di voto presso la scuola elementare di via Martiri di via Fani n. 15 dove saranno allestite le succitate sezioni.

A comunicarlo, in vista dell’appuntamento referendario di domenica 12 giugno, è il sindaco Angelantonio Angarano attraverso pubblici manifesti affissi in città.

Ricordiamo che si voterà nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 e che le schede saranno cinque in totale. Clicca qui per conoscere i quesiti.