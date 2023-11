Problema rete fognaria in zona industriale, La Notte: “A disposizione per trovare una soluzione”

“In relazione alla questione relativa all’assenza di una rete fognaria adeguata nella zona industriale di Bisceglie, consapevole delle complessità e dei dettagli che hanno condotto all’attuale situazione, più volte segnalatami sia dagli operatori economici che da esponenti politici di Bisceglie, invito sia l’Acquedotto Pugliese che il Comune di Bisceglie ad imbastire un dialogo costruttivo e proficuo”. Lo dichiara il Consigliere Regionale Francesco La Notte in una nota ufficiale.

“Abbiamo il dovere, come rappresentanti delle istituzioni – continua – di operare nel migliore interesse dei cittadini e delle imprese locali. E’ essenziale che zone come quella industriale di Bisceglie, che rappresentano un motore importante per l’economia locale, siano dotate delle infrastrutture necessarie per il loro sviluppo e per il benessere della comunità”.

“Sulla base di alcune informazioni, risulta chiaro che sono state fatte molte iniziative nel corso degli anni per risolvere questa problematica. Tuttavia, alcuni ostacoli sono ancora presenti. In questo contesto – afferma il consigliere regionale – è fondamentale comprendere l’importanza di lavorare insieme per superare le sfide e trovare soluzioni concrete e sostenibili”.

“In questo momento, come Consigliere Regionale, sono a disposizione della Città e delle relative istituzioni per contribuire attivamente a trovare una soluzione. Credo fermamente che attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo risolvere questa annosa questione, che potrebbe essere trasformarsi in un’occasione per sbloccare ulteriori sviluppi e opportunità per la zona industriale di Bisceglie. Spero – conclude La Notte – che la mia disponibilità sia da stimolo per tutti affinché ognuno faccia la sua parte per aprire una fase nuova di collaborazione e dialogo costruttivo nell’interesse esclusivo di Bisceglie”.