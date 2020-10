Prete: “Bisceglie roccaforte per la Lega, a lavoro per ricostruire centrodestra”

Sono stati 1943 i voti complessivi alla lista, pari al 10.47%, quelli presi dalla Lega a Bisceglie. Un risultato accolto positivamente, indicato come un punto di partenza, cosi come definito da Rocco Prete, candidato al consiglio regionale che nella sua città ha raccolto 861 preferenze (998 totali nella Bat), migliorando il dato ottenuto da Noi con Salvini nella precedente consultazione del 2015.



“L’esito delle urne conferma Bisceglie autentica roccaforte per la Lega sul territorio – afferma Prete – e per questo non posso che esprimere la mia gratitudine all’elettorato che ha scelto la nostra proposta. Purtroppo ciò non è stato sufficiente a conquistare la guida della Regione, motivo per cui diventa prioritario mettersi al lavoro per ricostruire il centrodestra in Puglia, nella Bat e a Bisceglie, allargando il campo a nuove, ulteriori istanze con l’obiettivo di consolidare ancora di più il legame col territorio”.



“Dialogo e interlocuzione dovranno essere necessariamente continui. Solo in questo modo il soddisfacente risultato ottenuto dalla Lega a Bisceglie in occasione delle regionali potrà essere messo a disposizione di un progetto serio e al servizio dei cittadini. È il momento di riflettere – conclude Rocco Prete – per ripartire con maggiore forza. Noi ci saremo”.