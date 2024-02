Piscina Comunale: proseguono i lavori, Angarano: “Intercettare altri fondi per apertura”

Proseguono i lavori di riqualificazione della piscina Comunale in virtù di un finanziamento PNRR di 500.000 euro ottenuto dal Comune di Bisceglie.

Le opere di manutenzione straordinaria che saranno realizzate in questa fase consisteranno nei ripristini della impermeabilizzazione delle coperture, delle funzionalità degli infissi, delle porte e dei pavimenti vetusti nelle zone degli spogliatoi. Si procederà inoltre alla rimozione dei controsoffitti fatiscenti e al rifacimento dei rivestimenti delle vasche con piastrelle, con tutte le opere consequenziali.

Considerato che l’impianto, pur essendo affidato in concessione, è rimasto in disuso da diversi anni, in stato di abbandono e oggetto di insufficiente. Ciò ha provocato un massiccio deterioramento. Obiettivo dell’Amministrazione comunale è, in questa fase, fare fronte ad una prima parte di interventi, anche se, visto lo stato di degrado, per la riattivazione dell’impianto saranno necessari ulteriori lavori utilizzando altre fonti di finanziamento.

“Quella della piscina è una lunga storia ricca di vicissitudini che purtroppo ne hanno condizionato marcatamente la fruibilità”, ha sottolineato Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie, che stamattina ha effettuato un sopralluogo con gli Assessori Roberta Rigante (lavori pubblici), Maurizio Di Pinto (sport) e Onofrio Musco (patrimonio). “La struttura sin dalla sua realizzazione ha presentato carenze. La concessione, effettuata nel 2009, aveva una durata di 29 anni e 122 giorni, termine poi prolungato di ulteriori 3 anni e 299 giorni. Il vecchio gestore è stato inadempiente rispetto ai dovuti canoni al Comune”, ha aggiunto il Primo Cittadino di Bisceglie. “L’impianto è peraltro rimasto inutilizzato negli ultimi anni. Il Comune ha perciò diffidato la Società concessionaria a ripristinare la fruibilità ma, non essendoci stati sviluppi, a fronte di una chiara inadempienza dell’obbligo di custodia del bene, ha disposto la risoluzione del contratto di concessione ed è tornato in possesso delle chiavi. Ora l’obiettivo, non certo semplice visto lo stato dell’immobile, è riqualificare la struttura e tornare a renderla agibile e funzionante. Con questo finanziamento di 500.000 euro stiamo effettuando una prima parte di interventi e, con l’Ufficio Tecnico, cui va il nostro ringraziamento, siamo già al lavoro per individuare altre forme di finanziamenti per continuare con altri lavori che potranno consentire la riapertura della piscina. Un obiettivo al quale siamo molto legati e cercheremo di portare a termine per l’importanza che questo impianto ricopre per tutta la Comunità. Ne siamo consapevoli e siamo determinati a restituire la piscina ai biscegliesi”, ha concluso il Sindaco Angarano.