Ospedale nord barese, Fata: “Grazie doveroso ai consiglieri regionali Ciliento e Caracciolo”

“Buone notizie! La Regione Puglia ha messo a disposizione i fondi necessari a far partire le gare di progettazione per la costruzione del nuovo ospedale del nord barese, che sorgerà in territorio di Bisceglie al confine con Molfetta. Una struttura sanitaria indispensabile, cerniera fra i territori di due province e perno sul quale realizzare una crescita concreta dell’offerta sanitaria nelle nostre città”. Lo dichiara il consigliere comunale e candidato sindaco Vittorio Fata.

“È doveroso ringraziare i consiglieri regionali Debora Ciliento e Filippo Caracciolo (presidente del gruppo dem in assemblea) per l’attenzione con cui hanno seguito il non semplice iter. Importante è stata l’attività svolta, nei mesi scorsi, dal segretario cittadino del Partito Democratico Bartolo Sasso, che ha seguito le procedure raccordandosi con i rappresentanti istituzionali nell’esclusivo interesse della comunità biscegliese, riuscendo a mantenere l’attenzione sempre alta su una vicenda della quale, al contrario – evidenzia in chiusura Fata – qualcuno non si è mai occupato. E tutti quanti sanno benissimo a chi mi riferisco”.