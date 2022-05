Operazione Carabinieri, il plauso e ringraziamento del Sindaco Angarano

“Il mio personale ringraziamento e quello della Civica Amministrazione di Bisceglie all’Arma dei Carabinieri e alla Procura della Repubblica di Trani per il risultato conseguito nell’odierna operazione che ha permesso di mettere in luce presunti episodi criminali legati ad estorsioni, consumate e tentate, avvenute nel nostro territorio. Dalla parte sana della nostra comunità, che rappresenta la stragrande maggioranza dei cittadini, non può che giungere il plauso e l’incoraggiamento a continuare nell’opera che Forze dell’ordine e Magistratura mettono quotidianamente in campo con professionalità e dedizione a tutela della legalità e della sicurezza”.

Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, commentando l’operazione di questa mattina dei Carabinieri che hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta di questa Procura della Repubblica, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di tre soggetti indagati per più episodi di estorsione.