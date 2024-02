Nelmodogiusto, “Su sospensione parcheggi a pagamento PD ha finalmente rotto il silenzio”

“Il gruppo politico #nelmodogiusto prende atto che finalmente, dopo le proprie rimostranze e dichiarazioni in merito alla situazione della sospensione dei parcheggi a pagamento nonché della situazione svantaggiosa in cui si sono ritrovati i dipendenti della ditta, un gruppo politico di maggioranza, il Partito Democratico, ha rotto il silenzio in merito, manifestando la volontà di tutela dei lavoratori”. Lo affermano in consiglieri di opposizione Giorgia Preziosa e Gianni Casella.

“Ci auguriamo che durante il consiglio comunale del prossimo 26 febbraio dove si discuterà del bilancio di previsione si possa discutere della proposta, dal nostro gruppo tante volte ribadita, di riavvio dell’attività di parcheggio a pagamento e di ripristino dei livelli occupazionali – conclude la nota – senza azioni personalistiche e nell’interesse esclusivo di tutela dei lavoratori”.