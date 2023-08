Movimento “Difendiamo Bisceglie-Bisceglie Sportiva” approva l’organigramma

L’assemblea dei soci del movimento civico “Difendiamo Bisceglie-Bisceglie Sportiva” ha approvato l’organigramma del movimento all’unanimità. Saranno tre i coordinatori, individuati sulla base anche dei risultati alle elezioni comunali: Dario Galantino, Flavio De Feudis e Gerry Anellino.

Con lo stesso criterio sono stati individuati 5 vice coordinatori: Ciro Di Maio, Rosa Boccasile, Angela Di Gregorio, Davide Lavolpicella e Pasquale Ciocia.

Completano l’esecutivo del movimento: Gianluigi Dell’Orco (responsabile comunicazione), Anna Celestino (responsabile legale), Lalla Albrizio (responsabile settore sociale), Massimo Bruni (segretario organizzativo), Francesco Mansueto (responsabile settore turistico), Matteo Storelli (settore urbanistico).

Componente di diritto, quale consigliere del gruppo consiliare, Francesco Spina che porterà all’attenzione dell’istituzione comunale le questioni deliberate dal movimento civico. L’esecutivo garantirà ogni 15 giorni la convocazione di un’assemblea di tutti i circa 100 soci del movimento civico, la maggior parte candidati nelle varie liste della coalizione alle scorse elezioni comunali, per una partecipazione continuativa e aperta a tutte le espressioni e sensibilità cittadine, per proporre attivamente soluzioni concrete ai tanti problemi della città’ e per contribuire al rinnovamento, anche attraverso la folta partecipazione di giovani e donne, della classe politica cittadina dei prossimi anni.