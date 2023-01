Mauro Sasso ufficializza l’adesione a “Davvero Bisceglie” a sostegno di Vittorio Fata

“In politica, come nella vita, occorre prendere delle scelte. Decidere cosa fare, dove e con chi, alle volte non è semplice, ma lo è stato per questa mia nuova candidatura consigliare, per la quale non ho mai avuto alcun dubbio, forte della stima e dell’affetto dei tanti che già alle scorse elezioni hanno creduto in me”. A parlare è Mauro Sasso che comunica la sua adesione al gruppo “Davvero Bisceglie” con il candidato Sindaco Vittorio Fata.

“La mia decisione nel continuare il percorso politico, intrapreso con passione nel 2018 – prosegue – è stata valutata e ponderata, e conscio di poter garantire serietà, impegno e coerenza, voglio continuare a mettere a disposizione le mie capacità e tutta l’esperienze acquisita in questi 5 anni di rappresentanza comunale, nella quale, come consigliere di opposizione con tenace costanza ho saputo imporre la mia presenza evidenziando, in modo sempre costruttivo e propositivo le numerose criticità di una amministrazione,quella di Angarano, che si è mostrata sorda a tutte le mie numerose proposte, oltre che palesemente inoperosa e inadatta a governare una bella città piena di potenzialità come Bisceglie. La scelta di continuare il mio percorso politico – argomenta Sasso – alimentata dalla frustrazione che mi ha dato il vedere la mia città così mal governata, mi ha spinto a sedermi e confrontarmi con un gruppo di uomini e donne che come me condividono l’amore per la nostra città e con cui, sin dal primo momento, abbiamo costruito un programma che tenesse conto delle necessità e delle esigenze della città e di tutti i cittadini; un gruppo di persone serie, umili e responsabili. Per tutti questi motivi ho scelto di stare nel gruppo “Davvero Bisceglie” e il Candidato Sindaco Vittorio Fata”.

“In questi giorni presso la sede del Lab23 stiamo perfezionando e completando il programma da presentare alla Città. Un programma basato sull’ascolto ed il coinvolgimento dei cittadini biscegliesi, chiedendo loro suggerimenti, priorità e problematiche da affrontare e risolvere con la massima urgenza. Tutto quello che verrà proposto – conclude Mauro Sasso – sarà esclusivamente qualcosa di davvero concreto, credibile, efficace ma soprattutto realizzabile”.