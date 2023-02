Mauro Sasso: “Non si contano più i furti a Bisceglie, serve un piano di prevenzione”

“Ormai non si contano più i furti in appartamenti e di autovetture a Bisceglie, in particolare nelle zone di Sant’Andrea, Zona Industriale e alla 167. I quartieri, probabilmente per la loro posizione, sono oggetto di razzie quotidiane di delinquenti che non fanno più dormire tranquilli gli abitanti dell’intera città”. Lo dichiara attraverso una nota il consigliere comunale di opposizione Mauro Sasso.

“Serve un piano di prevenzione di questi crimini che violano beni sensibili per noi cittadini. Migliorare l’illuminazione stradale può essere un deterrente, come aumentare gli impianti di videosorveglianza. Questo, unito ad un maggior pattugliamento delle forze dell’ordine – sostiene in conclusione Sasso – e anche ad accordi con privati, potrà aiutare a limitare questi furti”.