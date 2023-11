Mancanza d’acqua in condomini, Preziosa: “Tutto sembra si sia bloccato, resto basita”

“Siamo quasi in aria natalizia ma dietro la parvenza delle festività ci sono i soliti problemi, problemi ordinari e straordinari che non lasciano vivere serenamente molti cittadini. Purtroppo c’è il problema dell’acqua che coinvolge numerose famiglie, certo la risposta scontata è quella che l’Acquedotto Pugliese sta eseguendo dei lavori e bisogna attendere. Ma ci rendiamo conto che numerose famiglie devono rifornirsi privatamente senza aiuto o collaborazione alcuna? Che garantisce per loro o meglio per il benessere di tutti loro? Nessuno”. Ad affrontare nuovamente l’argomento della mancanza di acqua in alcuni condomini in zona San Lorenzo è la consigliera comunale di opposizione Giorgia Preziosa.

“Inizialmente sono state raccolte firme da un consigliere di questa amministrazione – prosegue – che si è fatto portavoce dinanzi alla massima autorità cittadina e ai dirigenti dell’Acquedotto ma, poi, tutto sembra si sia bloccato. Ancora oggi nessuno si pronuncia e né tanto meno si relaziona, come è giusto che si faccia, per garantire la fornitura dell’acqua a questi cittadini che non sanno più che altro fare per esprimere il loro disagio”.

“Resto basita e mi sento impotente soprattutto quando vengono a chiedermi aiuto. Mi faccio portavoce – conclude la consigliera Preziosa – per cercare una soluzione senza celarmi dietro falso buonismo. Forse ci vuole più polso. Amo Bisceglie e mi sento parte integrante di una comunità che spesso non riceve la giusta considerazione”.