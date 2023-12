Lorusso: “Impegniamoci per consegnare ai giovani una città nuova e diversa”

Il consiglio comunale di ieri ha discusso e approvato le modifiche al Documento Strategico del Commercio. Claudio Lorusso, consigliere comunale per il gruppo “Fata – Un Sindaco per Bene”, ha colto così l’opportunità di intervenire in aula ed esprimere il proprio punto di vista su alcuni dei temi all’ordine del giorno nella discussione consiliare.

“Ho 25 anni e sento il dovere di impegnarmi per il futuro della mia città con una visione di più ampio respiro, che è poi l’impegno che ho preso in campagna elettorale. L’idea di città che dobbiamo avere è quella di una città che possa, magari tra una decina di anni, riaccogliere i tanti giovani, molti dei quali miei coetanei, che oggi sono dovuti andare via per lavoro o per motivi di studio. Sarebbe bello e auspicabile far trovare loro una città nuova, diversa”, ha esordito Lorusso.

“Per farlo, io penso che uno dei luoghi da cui cominciare sia proprio il centro storico della città. Chi frequenta quella zona anche di sera, come faccio io, sa che la movida biscegliese si concentra lì. Ed è per questo che vanno pensate forme nuove per incentivare anche i locali commerciali sotto i 50 metri quadrati, permettendo la somministrazione di cibo e bevande. Sarebbe un motivo in più – continula Lorusso – per i giovani imprenditori per decidere di investire in quelle zone e rendere così il centro storico attivo anche di sera, creando un unico percorso che arrivi fino al porto turistico”.

“Già in passato avevo avanzato l’idea di rendere via Nazario Sauro completamente pedonale. Non è sicuramente qualcosa che si può realizzare dall’oggi al domani, ma credo che debba essere uno degli obiettivi di questa amministrazione. Abbiamo la grande fortuna di godere di tanti chilometri di costa e di spiaggia, ma dobbiamo impegnarci concretamente affinché tutta la litoranea, fino al Teatro Mediterraneo, possa tornare a vivere come succedeva qualche anno fa, quando con sei o sette locali eravamo uno dei fiori all’occhiello della regione per quel che riguarda la vita notturna”.

Il consigliere ha poi concluso il suo intervento in aula con un invito alla cittadinanza in vista delle imminenti festività natalizie. “Compriamo i regali di Natale dai negozi biscegliesi e invitiamo chi conosciamo a fare lo stesso”, ha dichiarato Lorusso. “Sosteniamo le nostre attività e ricordiamoci che, quando scegliamo di acquistare qualcosa da un’impresa biscegliese, di regali ne stiamo facendo due”.