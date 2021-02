Lopalco: “Senza i quantitativi promessi, difficile vaccinare tutti entro fine anno”



“Se non abbiamo i quantitativi promessi da AstraZeneca e quelli di Johnson&Johnson, con cui l’Italia ha stretto dei contratti di fornitura importanti, è molto difficile arrivare a una copertura entro la fine dell’anno“, questo è quanto affermato, in merito alla campagna vaccinale in Puglia, l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio24.

“Con le fiale del siero Pfizer e Moderna a stento riusciremo a vaccinare gli ultraottantenni, oltre a quelli della prima fase della campagna”, ha sottolineato allarmato Lopalco.

“Faccio eco a Bertolaso (coordinatore piano vaccinale in Lombardia) – ha concluso l’epidemiologo – Se entro un mese ci danno 4 milioni di vaccini, allora vaccineremo tutti i pugliesi. Ma è una battuta perché i vaccini non arriveranno“.