Bisceglie calcio, in terra campana ultima chiamata per la Serie D

Ultima gara stagionale per il Bisceglie Calcio di scena al “San Martino” di Maiori (Salerno) per affrontare il Costa d’Amalfi nella partita di ritorno della finale playoff nazionale in programma domenica 16 Giugno alle ore 16.00.

Un match in cui è vietato sbagliare se si vuole ambire alla promozione in serie D essendo l’ultima possibilità di staccare il pass per la categoria superiore.

Nel match d’andata le due squadre impattarono per 1-1 ed i ragazzi di Di Meo dovranno vincere oppure pareggiare segnando minimo due reti per poter ambire all’obiettivo stagionale.

Difatti, il regolamento premia la compagine che al termine dei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, il maggior numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore pareggio si effettueranno i supplementari. Qualora non fossero realizzate reti nei due tempi extra (un risultato di parità con reti segnate ai supplementari premierà invece la squadra in trasferta) sono previsti i calci di rigore.

Per la trasferta campana il tecnico nerazzurro avrà tutti gli effettivi a disposizione. Per i locali dovrebbe tornare arruolabile Francesco Proto appiedato per un turno dal Giudice Sportivo.

Foto: Emmanuele Mastrodonato