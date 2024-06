Cosmai (Cittadini Protatgonisti), “Risultato Decaro a Bisceglie per noi orgoglio e premio per impegno”

“Lo straordinario risultato conseguito da Antonio Decaro, che nella città di Bisceglie ha ottenuto 5933 voti, rappresenta per noi un grande orgoglio ed è il premio al nostro impegno”. Così il consigliere comunale e fondatore del movimento Cittadini Protagonisti, Luigi Cosmai.

“Antonio Decaro – afferma Cosmai – interpreta al meglio i principi del nostro movimento, nato per promuovere una politica dell’ascolto al servizio dei cittadini. La presenza di Decaro nel giorno della nascita di “Cittadini protagonisti” testimonia la sua vicinanza al movimento e lo straordinario risultato ottenuto ci convince ancora di più di aver riposto la nostra fiducia nell’uomo giusto”.

“Uomini come Decaro o come il consigliere regionale Filippo Caracciolo, nostro socio onorario, rappresentano un punto di riferimento importante. Il nostro compito, in un contesto di grande astensionismo, è quello di riavvicinare la gente alla politica e grazie all’esempio e allo slancio dato da buoni amministratori come loro, la strada da percorrere”.